«Буря» на чужом берегу

В Челябинске состоялась премьера спектакля «Буря» по пьесе Уильяма Шекспира. Ее представили артисты Камерного театра, который с недавних пор закрыт на ремонт. Постановку подготовили и презентовали на сцене дворца культуры «Амбассадор». Режиссером выступила Мария Романова, которая в текущем году уже во второй раз работает с челябинским театром. Для спектакля подобрали как артистов-новичков, так и актеров с опытом, разработали передвижные декорации и видеопроекцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера спектакля «Буря», представленная труппой Камерного театра

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Премьера спектакля «Буря» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира прошла 29 и 30 апреля. Труппе Камерного театра, который не так давно закрылся на ремонт, пришлось готовить постановку в непривычной, новой обстановке — на сцене дворца культуры «Амбассадор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры «Амбассадор»

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Над спектаклем работала творческая бригада из Санкт-Петербурга, во главе которой — режиссер Мария Романова. Эта же команда трудилась над предпоследней премьерой, которая состоялась еще в родных стенах Камерного театра в конце января, — «Синее чудовище» по сказке Карло Гоцци. Коллективу пришлось работать в условиях как новой площадки, так и в кратчайшие сроки — подготовка к премьере заняла около двух месяцев. За декорации и атмосферу отвечала Наталья Дружкова, за свет — Андрей Лебедь, за видео — Иван Еланцев, а за музыку — сама Мария Романова совместно с Валентиной Спиревой. Спектакль длится почти два часа без антракта.

Отдельно хочется выделить подбор актерского состава для «Бури». В ней задействована почти вся мужская труппа театра, включая заслуженного артиста Михаила Яковлева, который вместе с Игорем Миногиным разделил роль старого советника Гонзало. Сыграть Просперо, неоднозначного и сложного персонажа, доверили Петру Артемьеву. Из женской части труппы театра в спектакле задействовали Алену Шекшаеву для роли дочери Просперо и Ольгу Серветник, ставшую духом воздуха Ариэлем. Обе актрисы присоединились к Камерному театру в прошлом году.

Слева — Алена Шекшаева, справа — Петр Артемьев Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Артемий Липовцев в образе Фердинанда Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Антон Ребро в образе Алонзо, короля Неаполитанского Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Юрий Рябухин, играющий Себастьяна, брата короля Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Александр Сметанин в образе Стефано Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Для актера Максима Белопухова «Буря» стала первым серьезным спектаклем в карьере. Ему доверили сыграть дикаря Калибана. Сложность образа заключается не только в его мотивации и поведении, но и в его внешнем виде. Под гримом, изображающим язвы и морщины на лице, с закрывающей один глаз белой линзой, Максима Белопухова было почти не узнать. Осложняет игру на сцене костюм Калибана, увешанный множеством толстых канатов.

Артист Максим Белопухов в образе Калибана

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Сцена не пестрит декорациями. Ключевыми элементами стали пять высоких конструкций с полупрозрачными стенками. В самом начале спектакля из них соорудили некий корабль для короля и его свиты, которая претерпевает крушение и попадает на остров по замыслу Просперо. Детали представляют собой единую фигуру. Создается впечатление, что в самом конце они должны собраться вместе, словно пазл. И это действительно происходит, когда Просперо наконец проживает историю своего изгнания заново, но отказывается от чувства мести и прощает своих врагов, отпуская духа Ариэля на свободу. Ольга Серветник, изображающая магическое существо, на протяжении всего спектакля виртуозно взбирается на эти конструкции, выполняя акробатические трюки. Кажется, что она действительно, словно дух, невесомая.

Артистка Ольга Серветник Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Несмотря на непривычные условия, артисты смогли использовать большую сцену по максимуму, иногда даже выходя за ее пределы. Дополняли картину световые эффекты и игра теней, а также звуковое сопровождение и вокал, напоминающий пение сирен. В спектакле также используются видеопроекции, изображающие сияние и морские волны.

Камерный театр стал тем маленьким корабликом, который претерпел бурю, но смог с ней справиться и показать публике, что полевые условия для них — не помеха творчеству и новому материалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьера спектакля «Буря», представленная труппой Камерного театра Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Премьера спектакля «Буря», представленная труппой Камерного театра Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 2 Премьера спектакля «Буря», представленная труппой Камерного театра Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Премьера спектакля «Буря», представленная труппой Камерного театра Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Ольга Воробьева