Места для занятий в пермском межвузовском кампусе начнут обустраивать в 2027 году

На площадке строящегося межвузовского кампуса «Будущее Пармы» ведутся работы по устройству несущих конструкций корпусов — всего их будет девять. Ежедневно на стройплощадке трудится более 700 человек, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Готовность объекта составляет 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Следующий этап работы — устройство инженерных сетей, закрытие теплового контура корпусов и установка внутренних стен и перегородок. «Оборудовать пространства кампуса для жизни и занятий начнем в следующем году», — подчеркнул глава региона.

Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывался с 2018 года. Объект строится в микрорайоне Камская долина, на земельном участке площадью более 20 га, ограниченном улицей Маршала Жукова. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Также предусмотрено строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереи с конгресс-холлом. Концессионером строительства кампуса является структура ГК «Эталон» — ООО «Кампус “Парма”». Предварительный срок реализации проекта — конец декабря 2027 года.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», пермский межвузовский кампус также выбран пилотным проектом Минобрнауки России по цифровизации. Кампус «Будущее Пармы» станет площадкой для внедрения и тестирования цифровых решений.