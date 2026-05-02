Аномальное тепло пришло в Петербург 2 мая

В субботу, 2 мая 2026 года, в Северную столицу пришло по-настоящему летнее тепло. Синоптики прогнозируют самую высокую температуру за все майские праздники — воздух в городе прогреется до +19 градусов, а в Ленинградской области столбики термометров могут подняться до +23 градусов.

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, именно на субботу приходится максимум тепла в первые майские выходные. День ожидается полностью солнечным — облачность, которая еще сохранялась 1 мая, полностью рассеется. Осадков 2 мая не прогнозируется ни в городе, ни в области.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигнет +17…+19 градусов. В разных районах Ленинградской области показатели будут варьироваться от +17 до +23 градусов, однако у водоемов может быть прохладнее — местами всего +12 градусов.

Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, теплый сектор циклона, находящегося над Баренцевым морем, принес в регион почти летнюю погоду. «Благодаря этому небо над городом останется преимущественно ясным, осадков не ожидается, а западный ветер продолжает нагнетать теплый воздух в регион», — отметил синоптик. Ветер сегодня будет западным со скоростью 4–9 метров в секунду. К вечеру возможны резкие порывы. Атмосферное давление 2 мая будет понижаться и составит около 757 мм ртутного столба — это немного ниже климатической нормы .

В воскресенье, 3 мая, осадков также не ожидается. Ночью воздух остынет до +7…+9 градусов, днем столбики термометров покажут +15…+17 градусов.