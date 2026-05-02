В лесу Всеволожского района обнаружили расчлененное тело

Вечером 1 мая в лесном массиве неподалеку от поселка Свердлово во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружены части человеческого тела. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на читателя и источник в правоохранительных органах.

Останки были расфасованы по пяти полиэтиленовым пакетам, которые, в свою очередь, оказались завернуты в пять слоев пленки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи СКР.

По внешним признакам, смерть наступила давно — части тела уже успели разложиться. Пол погибшего удалось установить лишь по мужским плавкам, которые были при останках. Останки направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Личность убитого и обстоятельства преступления пока остаются загадкой для следствия.

Найденные останки — не единственный случай жестокого убийства с расчленением в регионе за последнее время. Ранее СМИ писали о похожем преступлении. В ночь на 21 апреля 2026 года в поселке Никольское Тосненского района Ленинградской области полицейские задержали 42-летнего Алексея Серова. В его квартире был найден чемодан с фрагментами женского тела. Еще один чемодан с останками мужчина выбросил из окна перед приходом правоохранителей.

На допросе Серов признался в содеянном, заявив, что расправа произошла после ссоры с женщиной.

По факту последней находки у поселка Свердлово проводится доследственная проверка. Криминалистам предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти и обстоятельства, при которых тело оказалось расчлененным и захороненным в лесу.