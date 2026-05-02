Дзюдоист из КБР стал победителем Большого шлема в Душанбе

Аюб Блиев завоевал первое место на турнире Большого шлема по дзюдо в Душанбе. В финальном поединке в сверхлегкой весовой категории до 60 кг. россиянин одолел представителя Украины Артема Лесюка. Об этом сообщает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация Дзюдо России Фото: Федерация Дзюдо России

Россиянин на последней минуте основного времени нашел возможность бросить противника через спину с колен. Оценка «иппон» означала досрочную победу Аюба.

Глава республики поблагодарил спортсмена за твердую волю и за высокий профессионализм. Казбек Коков отметил, что наша сборная в Душанбе выступала с флагом и гимном России.

Наталья Белоштейн