Директор Пермской службы спасения покинул должность

Директор МКУ «Пермская городская служба спасения» Владислав Гореев ушел в отставку. Как сообщает «Новый компаньон», господин Гореев оставил должность по собственному желанию. Он возглавлял МКУ с июня 2024 года, до этого работал замначальника департамента общественной безопасности администрации Перми. Сейчас обязанности директора исполняет Татьяна Подвинцева, которая ранее трудилась заместителем директора по общим вопросам. По данным Rusprofile, госпожа Подвинцева назначена и.о. руководителя организации 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Владислав Гореев окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел России. На протяжении 24 лет служил в оперативно-розыскных подразделениях Главного управления МВД России по Пермскому краю, имеет звание полковника полиции в отставке. Награжден медалями «За отличие в службе» всех степеней. Владислав Гореев является также мастером спорта по гиревому спорту и мастером спорта международного класса по стритлифтингу.

МКУ «Пермская городская служба спасения» занимается обеспечением безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, координацией работы экстренных служб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проводит поисково-спасательные операции, включая ликвидацию аварий и пожаров.