В пермском аэропорту задерживаются внутренние и международные рейсы

В пермском аэропорту задерживается прилет и вылет рейсов. Согласно онлайн-табло, более чем на десять часов задержаны два рейса из Перми в Сочи. Вместо 7:15 самолеты авиакомпаний «Икар» и Nordwind должны вылететь в 18:50. Также задерживаются утренний и вечерний вылеты из краевой столицы в Москву. Авиакомпания «Победа» совершит полет в 18:35 вместо 7:05, а «Аэрофлот» планирует вылет в 22:20 вместо 20:20. Кроме этого авиакомпания «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» задержала вылет до Шарм-Эль-Шейха на шесть часов — до 13:55.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

На прилет в столицу Прикамья задерживается сразу семь рейсов — три из Сочи, два из Москвы, а также из Хургады и Шарм-Эль-Шейха.