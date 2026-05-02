Над промзоной Невинномысска пройдут учения с включением сирен

С 08:00 до 13:00 часов 2 мая и с 20:00 2 мая до 02:00 3 мая над промышленной зоной Невинномысска пройдут учения с включением сирен. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

«Услышав звук сирен в указанное время, не поддавайтесь панике. Помните, что это тренировка служб»,— отметил господин Миненков.

Глава города попросил донести эту информацию до пожилых людей и детей, чтобы звуки сирен не стали для них неожиданностью.

Наталья Белоштейн