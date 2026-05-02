Поезд Победы прибыл в Ижевск 1 мая

В Ижевск 1 мая прибыл мемориальный «Поезд Победы» — передвижная выставка военной техники и быта времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В годы войны поезда были главной стратегической артерией страны. Они везли на фронт танки, снаряды, "Катюши" — и увозили раненых. Железнодорожники работали и днем, и ночью, под бомбежками, часто ценой собственной жизни. Мемориальный состав "Поезд Победы" — напоминание о том подвиге»,— отметил глава Ижевска Дмитрий Чистяков

В экспозицию поезда вошли два паровоза серии Л, платформы с военной техникой и вагоны-теплушки. На выставочной платформе была реактивная установка «Катюша», артиллерийское орудие, самоходная установка и грузовик ГАЗ-АА («полуторка»), а также полевая кухня и предметы фронтового быта.

Поезд отправился из Нижнего Новгорода 24 апреля и следует по маршруту Горьковской железной дороги с 30 остановками. В Ижевск этот состав прибывает в седьмой раз.

Карина Пырина