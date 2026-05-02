В ХМАО сгорела семья из семи человек из-за нарушений в использовании печи

Семья из трех взрослых и четырех детей погибла во время пожара в доме на ул. Школьная в поселке Высокий под Мегионом, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели узнали о возгорании в 1:58, к моменту прибытия 16 сотрудников МЧС и четырех единиц техники на место происшествия открытое горение угрожало распространиться на соседние дома. Спасателям удалось локализовать пожар в 3:06, ликвидировать открытое горение на площади в 142 кв. м. — в 3:30.

«Держу ситуацию на личном контроле. Призываю всех жителей округа быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. От имени правительства Югры и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами»,— добавил господин Кухарук.

Губернатор подчеркнул, что поставил задачу департаменту социального развития ХМАО вместе с мэрией Мегиона оказать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших.

Лангепасский межрайонный следственный отдел СУ СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщили в ведомстве, причиной пожара могло стать нарушение требований безопасности при использовании печного оборудования. «Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, ход расследования поставлен на контроль в аппарате следственного управления»,— добавили в СКР.

С проверкой на место пожара выехал и заместитель прокурора Мегиона Владислав Золотов для «координации работы правоохранительных органов». «Будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте и качеству работы органов системы профилактики»,— пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты «меры прокурорского реагирования».

Василий Алексеев