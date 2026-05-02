На Дону введен запрет на въезд в леса

В Ростовской области введен запрет на въезд на территорию лесных угодий транспортных средств на время действия особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Запрет не распространяется на автомобили лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований.

Кроме этого, с 1 мая в лесах региона усилен мониторинг пожарной опасности и организованы пункты диспетчерского управления в лесничествах.

Наталья Белоштейн