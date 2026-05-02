Прикамское кафе закрыли из-за заражения его посетителей кишечной инфекцией

Лысьвенский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности кафе «Гриззли» по ул. Чапаева в Лысьве. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, ранее специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку общепита, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Поводом для проверочных мероприятий стали массовые обращения посетителей в медучреждения с признаками острой кишечной инфекции.

Проведенные лабораторные анализы показали наличие в готовой продукции, продаваемой в кафе, ДНК сальмонелл. Кроме того, в заведении принимали сырье без маркировки и товаросопроводительных документов, а продовольственные компоненты и готовые блюда хранили вместе. Среди прочего было выявлено отсутствие производственного контроля, использование работниками немаркированного разделочного инвентаря для работы с сырой и готовой продукцией. Также обнаружено нарушение в организации медосмотров персонала кафе.

В судебном заседании владелец кафе признал вину и заявил, что намерен устранить все нарушения, для этого он планирует воспользоваться консультациями специалистов Роспотребнадзора. По словам адвоката предпринимателя, часть недостатков была устранена, а виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Представитель Роспотребнадзора, в свою очередь, отметил, что для полного устранения всех замечаний потребуется от 45 до 60 дней.

С учетом этих обстоятельств суд принял решение приостановить деятельность заведения общественного питания на 60 суток.