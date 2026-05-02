В 2026 году жители Чебоксар лишились 85 млн рублей из-за телефонных мошенников

За четыре месяца 2026 года жертвами телефонных мошенников в Чебоксарах стали около 90 человек, которые в совокупности лишились более 85 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

Жители Чебоксар потеряли 85 млн рублей из-за телефонных мошенников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, злоумышленники звонят горожанам под видом сотрудников социального фонда и просят продиктовать номер СНИЛС якобы для восстановления документов. После этого жертвам сообщают, что их аккаунт на «Госуслугах» взломали и используют накопления для финансирования Украины.

Так одной из пострадавших стала 67-летняя жительница Чебоксар, которая передала злоумышленникам более 2 млн руб. Женщина собрала собственные сбережения и заняла деньги у родственников. Деньги она отвезла в Казань. О том, что стала жертвой мошенников, горожанка узнала, когда попросила денег у подруги — та посоветовала обратиться в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Анар Зейналов