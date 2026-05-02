Александр Дрозденко объявил об отбое режима «Беспилотная опасность»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отбое воздушной тревоги на территории региона.

Утром 2 мая 2026 года в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона, пытавшихся атаковать объекты на территории региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном канале в мессенджере «Макс».

По информации экстренных служб, режим «Беспилотная опасность» был введен в регионе около 06:00.

Жителей региона предупредили о возможных временных неудобствах, связанных с работой систем РЭБ. В частности, на время отражения атаки могла наблюдаться нестабильность сотовой связи и снижение скорости мобильного интернета.

В связи с угрозой в воздушном пространстве были временно введены ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Пулково. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань работала по фактической погоде и согласованию с военными ведомствами.

К настоящему моменту ограничения сняты, однако пассажирам рекомендуется уточнять время вылета в справочных службах аэропорта, так как возможны небольшие корректировки в расписании.

По предварительным данным, в результате атаки и последующего уничтожения беспилотников разрушений на земле удалось избежать. Информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало. Специалисты экстренных служб оперативно приступили к проверке мест падения обломков дронов.

Прошедшая ночь и утро 2 мая выдались напряженными для нескольких регионов России. Помимо Ленинградской области, массированные атаки БПЛА были отражены в Москве (по данным мэра Сергея Собянина, сбито не менее пяти дронов), а также в Тульской и Калужской областях.