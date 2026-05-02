Тренера футбольного «Оренбурга» оштрафовали после матча с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал клуб «Оренбург» и его тренера Дмитрия Белорукова. Основанием для этого стали нарушения на матче с «Ростовом». Об этом сообщает КДК РФС.

Установлено, что во время игры Дмитрий Белоруков вышел за пределы технической зоны. За это ему назначен штраф в размере десяти тыс. рублей.

Также «Оренбург» заплатит 20 тыс. рублей за иные нарушения регламента соревнования.

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел в субботу, 25 апреля, в Ростове на стадионе «Ростов Арена». По его итогам «Оренбург» победил со счетом 1:0. Клуб занимает в турнирной таблице 13 место с 26-ю очками.

