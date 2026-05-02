В Аксайском районе утонул спасавший друга местный житель

Донские спасатели в Аксайском районе извлекли из воды тело местного жителя, утонувшего две недели назад, спасая друга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, произошло это в районе станицы Старочеркасской, между урочищем Каплица и островом Шишловский, когда компания друзей отдыхала на берегу и запустила прикормочный кораблик.

«Неожиданно на середине реки он заглох. Один из мужчин решил плыть за ним. Но силы отказали, и мужчина начал уходить под воду»,— сообщили в МЧС.

Спасти тонувшего попытался его друг, но сам ушел под воду. Тело погибшего обнаружили очевидцы и вызвали спасателей.

В ведомстве добавили, что друг погибшего самостоятельно добрался до берега.

Наталья Белоштейн