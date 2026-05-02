В Самаре двое детей пострадали в ДТП на Московском шоссе

Авария с двумя несовершеннолетними произошла в Самаре вечером в пятницу, 1 мая. Происшествие случилось в Промышленном районе города у дома №199 на Московском шоссе в 20:05 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции, 16-летний подросток, не имея права управления транспортом, двигался по Московскому шоссе на мотоцикле DRZ, который не состоит на регистрационном учете в Госавтоинспекции. Он проехал перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Geely monjaro под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован. Его 16-летний пассажир находится на амбулаторном лечении.

Георгий Портнов