Ставрополье передало в зону СВО более 100 автомобилей
С территории Ставропольского края в зону СВО с начала 2025 года передано более 100 автомобилей. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.
Фото: Пресс-служба Народного Фронта
На месте гражданские автомобили зачастую технически дорабатывают.
«Это помогает гражданским машинам стать эффективными помощниками в бою или при эвакуации раненых»,— пояснил господин Владимиров.
Фотографии дооснащенных машин губернатору края прислали ставропольские активисты Народного фронта после очередной доставки конвоя на передовую.