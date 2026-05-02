Ставрополье передало в зону СВО более 100 автомобилей

С территории Ставропольского края в зону СВО с начала 2025 года передано более 100 автомобилей. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

На месте гражданские автомобили зачастую технически дорабатывают.

«Это помогает гражданским машинам стать эффективными помощниками в бою или при эвакуации раненых»,— пояснил господин Владимиров.

Фотографии дооснащенных машин губернатору края прислали ставропольские активисты Народного фронта после очередной доставки конвоя на передовую.

