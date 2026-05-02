В Оренбурге школу проверяют на поборы после сообщений Мизулиной

Начата проверка публикаций о поборах в школе №56 в Оренбурге. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Ранее родители учащихся сообщили директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной о том, что в учебном заведении по поручению директора с них незаконно взимают деньги (3015 руб. за одного ребенка и 2200 руб. — за двух) якобы на питание детей, ремонт потолков и другие цели. При этом отчет о том, как именно тратятся средства, руководство не предоставляет, и дети не получают грамоты и установленные стипендии в размере 300 руб. за отличную учебу, если у родителей есть задолженность по «членским взносам».

Кроме того, директор учебного заведения требует от учащихся, чтобы они носили форму строго определенного типа, купленную в конкретном магазине. «Директор встречает детей с линейкой на входе в школу, измеряет ширину брюк и длину юбки. То ткань не та, то широкие, то короткие и т.д.»,— говорится в обращении родителей школьников к Екатерине Мизулиной.

Директор Лиги безопасного интернета намерена обратиться по этому вопросу в Генеральную прокуратуру РФ и добиваться проведения проверки. В настоящее время следствие в Оренбурге устанавливает все обстоятельства. Силовики дадут правовую оценку действиям руководства школы. Прокуратурой Промышленного района Оренбурга организована проверка исполнения законодательства об образовании в данной школе.

Георгий Портнов