Татарстан вошел в топ-5 регионов с наибольшим числом ДТП

Татарстан занял пятое место среди российских регионов по числу дорожных аварий в первом квартале 2026 года — на республику пришлось 3,2% страховых обращений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страхового дома ВСК.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Антирейтинг возглавили Москва (8% обращений), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%). Следом идут Новосибирская область (4,7%) и Татарстан (3,2%). Замыкает список Ростовская область (3%).

Самыми аккуратными водителями по итогам квартала признаны жители Перми и Иркутска (по 0,9% обращений), Томска (0,7%) и Ленинградской области (0,5%).

Анар Зейналов