На пожаре под Краснокамском погибло два человека

Вечером 1 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в деревне Алешино Краснокамского округа. На место были направлены 24 человек личного состава и восемь единиц техники , в том числе от МЧС 18 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение дачного дома. Обнаружены тела двух погибших — мужчины и женщины. Предварительная площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар был ликвидирован в 22 часа 41 минуту.

В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.