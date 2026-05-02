Брат бывшего владельца «Хромой лошади» проиграл суд администрации Перми

Индивидуальный предприниматель Вадим Зак пытается в апелляции обжаловать решение первой инстанции, которая не удовлетворила его требования к городскому департаменту земельных отношений. Господин Зак пытался добиться незаконным решения ДЗО о продаже без торгов участка по ул. Промышленной, 112в, площадью 1475 кв. м. Как следует из материалов дела, сейчас участок находится в аренде у предпринимателя до 2070 года. По данным Вадима Зака, земельный участок расположен в территориальной зоне оптовой торговли, открытых рынков. На участке находится принадлежащее ИП здание склада, год постройки объекта в материалах дела не указан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вадим Зак является братом Анатолия Зака, бизнесмена и бывшего совладельца клуба «Хромая лошадь». После пожара в помещении клуба, в результате которого погибли 156 человек, последний в 2013 году был осужден на десять лет лишения свободы. В 2018 году он освободился и уехал из России.

Что касается Вадима Зака, то департамент земельных отношений с его позицией не согласился. Так, ответчик указал, что вид разрешенного использования участка — «под тепличное хозяйство». Таким образом участок используется предпринимателем не по назначению. Суд позицию департамента поддержал. Как говорится в решении, господин Зак может обратиться в ДЗО с заявлением о смене вида разрешенного пользования участка и в случае его удовлетворения повторно претендовать на его приобретение без торгов.