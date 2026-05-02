Под крышей слета твоего

Первомайский слет профсоюзных активистов в Челябинске прошел под крышей Центра международной торговли

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Основным событием празднования Международного дня солидарности трудящихся в Челябинске стал слет активистов регионального отделения Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) РФ. Вместо традиционного многотысячного шествия и демонстрации на площади Революции борцы за права трудящихся предпочли собраться на ограниченный по количеству участников слет активистов под крышей Центра международной торговли. Где и выслушали поздравления, посмотрели выступления творческих коллективов, а также приняли традиционную резолюцию.

Отказ от масштабного шествия и демонстрации с митингом на главной площади Челябинска был оправдан – в Челябинске в последнюю неделю несколько раз объявляли режим беспилотной опасности. К тому же с утра в Первомай зарядил сильный ливень. Это не помешало собраться на слет примерно 600 профсоюзным активистам, которые оккупировали пространство Центра Международной торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография в Центре международной торговли собралось около 600 профсоюзных активистов Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Артисты читали стихи Маяковского Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Первомайский слет профсоюзных активистов в Челябинске Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Первомайский слет профсоюзных активистов в Челябинске Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 5 в Центре международной торговли собралось около 600 профсоюзных активистов Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Артисты читали стихи Маяковского Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Первомайский слет профсоюзных активистов в Челябинске Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Первомайский слет профсоюзных активистов в Челябинске Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Отведав пирожков, сэндвичей и чая с кофе, которые заботливо обеспечило своим людям профсоюзное начальство, и послушав отрывки из Маяковского, которые яростно декларировали чтецы в холле, активисты отправились в зрительный зал. Где выслушали несколько ярких выступлений. Самыми заметными из которых стали обращение лидера регионального отделения ФНПР Олега Екимова (накануне назначенного советником на общественных началах губернатора области Алексея Текслера), показанное на экране выступление полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги, и яркая речь депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вяткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лидер челябинских профсоюзов Олег Екимов Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Самую яркую речь произнес депутат Госдумы Дмитрий Вяткин Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Перед собравшимися выступили творческие коллективы Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Первомайский слет профсоюзных активистов в Челябинске Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 4 Лидер челябинских профсоюзов Олег Екимов Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Самую яркую речь произнес депутат Госдумы Дмитрий Вяткин Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Перед собравшимися выступили творческие коллективы Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Первомайский слет профсоюзных активистов в Челябинске Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Помимо выступавших ораторов, собравшиеся на слет также посмотрели на выступления творческих коллективов, в том числе детских, а также выслушали новую версию гимна челябинского отделения ФНПР, которую часть зала встретила вставанием. Оставалось лишь принять резолюцию от имени собравшихся, копии которой были заботливо заранее разложены на стульях в зале. Что и было сделано, при этом без особых заморочек с подсчитыванием голосов.

Дмитрий Моргулес