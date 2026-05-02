Торговый центр «Апельсин» сгорел под Новосибирском

ТЦ «Апельсин» сгорел в Искитиме Новосибирской области. Огонь охватил 5 тыс. кв. м, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным спасательного ведомства, информацию о возгорании в ТЦ «Апельсин» пожарная охрана получила 1 мая в 23:38. К моменту прибытия пожарных крыша здания была уже полностью охвачена огнем. В тушении пожара участвовали 87 специалистов и 27 единиц техники. Бесперебойную подачу воды обеспечил пожарный поезд. Открытое горение удалось локализовать в 4:07.

Отмечается, что первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту ТЦ через 4 минуты после получения сообщения о пожаре.

Как писал «Ъ», 5 апреля произошел пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде. Полностью справиться с огнем удалось спустя почти сутки. Общая площадь пожара составила чуть больше 6 тыс. кв. м.

Михаил Кичанов