«Металлург» потерпел третье поражение в серии матчей с «Ак Барсом»

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в третий раз проиграл казанскому «Ак Барсу» в полуфинале Кубка Гагарина. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу соперника.

Встреча состоялась 1 мая в Казани. Единственный гол в составе «Металлурга» забил Егор Коробкин. У «Ак Барса» шайбами отличились Александр Барабанов, Григорий Денисенко, Нэйтан Тодд и Дмитрий Яшкин.

Теперь счет в серии полуфинала Кубка Гагарина составляет 3:1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 3 мая в Магнитогорске.

Ольга Воробьева