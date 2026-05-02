В Челябинской области первомайские мероприятия посетили 7,5 тыс. человек

Первомайские мероприятия в Челябинской области посетили почти 7,5 тыс. человек. В регионе прошли концерты, спартакиады и праздничные митинги, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Безопасность жителей обеспечивали почти 200 сотрудников полиции, Росгвардии, представителей казачества, участников добровольных дружин и работников частных охранных организаций. Они проводили осмотр граждан перед допуском на локацию мероприятия, следили за порядком и обстановкой на дорогах.

Мероприятия прошли без происшествий.

Ольга Воробьева