Треть ульяновцев планирует на майских праздниках выехать на шашлыки

Аналитики российской рекрутинговой компании на основании опросов жителей Ульяновска пришли к выводу, что традиция выезда на шашлыки остается неотъемлемой частью отдыха в майские праздники.

Самостоятельно жарить мясо на майских намерены 24% опрошенных, 6% приглашены на шашлыки к родственникам или друзьям, 4% будут как сами жарить, так и ходить в гости на шашлыки.

Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины (суммарно 39%, в то время как среди женщин — 28%). Реже всего от шашлыков отказывается молодежь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45 лет. Чаще планами на шашлыки делились горожане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц: они активнее тех, кто получает меньше, и сами устраивают шашлыки, и ходят в гости. Наибольшую же шашлычную активность в майские праздники проявляют семьи с детьми.

В мясных предпочтениях ульяновцев — шашлык из свинины (36%), на втором месте — ассорти из разных видов мяса (23%), на третьем — курица (15%).

46% ульяновцев проведут праздники дома, 13% отправятся на дачу или в деревню. 12% в праздничные дни планируют работать. Встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам (14% и 10% соответственно).

7% горожан хотят в мае отдохнуть на природе. 3% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из открытых зарубежных направлений чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.

Андрей Васильев, Ульяновск