«Крылья Советов» победили «Спартак» в матче РПЛ

В пятницу, 1 мая, в матче 28-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» принимали московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Фернандо Костанца и Кирилл Печенин. У гостей мяч забил Манфред Угальде.

Футболисты «Крыльев Советов» с 29 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 48 баллами располагается на четвертой позиции.

