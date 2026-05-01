В Оренбуржье и Самарской области обнаружены энцефалитные клещи

В Оренбургской области по состоянию на 29 апреля с укусами клещей в медорганизации обратились 369 пострадавших, в том числе 147 детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора (УРПН).

По данным УРПН, всего исследовано 974 клеща, при этом «выявлено 14 положительных находок на иксодовый клещевой боррелиоз и одна положительная находка на клещевой вирусный энцефалит». Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

По данным управления РПН по Самарской области, по состоянию на 27 апреля, на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 350 экземпляров клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в одном экземпляре. Возбудитель боррелиоза обнаружен в 18 экземплярах из 350.

В Ульяновской области, по данным регионального управления РПН, за неделю с 20 апреля по 26 апреля зарегистрировано 97 случаев присасывания клещей, из них 48 случаев — на территории Ульяновска, проведено 56 исследований клещей, снятых с людей. Информацию о результатах лабораторных исследований УРПН не сообщает, но отмечает, что в эпидемический сезон 2026 года случаи заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы.

Андрей Васильев, Ульяновск