Отряд из Удмуртии прибыл на атакованную БПЛА промплощадку в Пермском крае

Пожарные из Удмуртии участвуют в ликвидации возгорания на одной из промплощадок в Пермском крае, которая на днях подверглась атаке БПЛА. Об этом в Telegram сообщил губернатор соседнего региона Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Махонин, Telegram Фото: Дмитрий Махонин, Telegram

Промышленные объекты Прикамья оказались под налетом дронов 29 и 30 апреля. К тушению возгорания на одной из площадок привлекли более 415 пожарных и 113 единиц техники. «Ситуация непростая, но все наши службы работают слаженно и с полной отдачей»,— написал господин Махонин.

Помимо краевых сил и средств на объект прибыли сводные отряды из Кировской области, Башкирии и Удмуртии. Из разместили в школе Пермского края. Пожарные трудятся посменно, организовано горячее питание. «Нагрузка серьезная, важно, чтобы у ребят была возможность восстановиться»,— добавил губернатор.

К обеду 1 мая пожар был локализован. Краевое управление Роспотребнадзора превышений по загрязняющим веществам не зафиксировало. Угрозы жителям нет. По заявлениям местных властей, пострадавшие и значимые разрушения отсутствуют.