Семь жильцов пострадало при пожаре в многоэтажном доме в Ижевске

Семь человек, включая двоих детей, пострадали при пожаре в шестиэтажном доме в Ижевске на улице Архитектора П. П. Берша. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание произошло днем 1 мая. К приезду пожарных происходило горение на балконе, огонь распространялся на верхние этажи. Люди из окон просили о помощи.

Всего было эвакуировано 20 жильцов. За помощью обратились семь человек, включая детей 3 и 15 лет. «По предварительным данным, они получили легкое отравление продуктами горения. Четыре человека, в том числе 15-летний ребенок, от госпитализации отказались»,— рассказала дознаватель ведомства Татьяна Логинова.

К ликвидации привлекались 29 специалистов МЧС и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается. Результаты проверки обстоятельств пожара находятся на контроле прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.