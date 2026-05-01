В Оренбурге финалистам программы «Свой бизнес — время героев» вручили сертификаты

35 человек, среди которых как ветераны СВО, так и члены их семей, получили гранты на развитие своего дела, сообщил в пятницу губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем МАКС-канале, отметив, что 1 мая подведены итоги региональной программы «Свой бизнес — дело героев».

Как отметил губернатор, самая значимая поддержка в 1 млн руб. по решению жюри будет направлена супруге ветерана боевых действий — Екатерине Кадынцевой. Она развивает школу воздушной гимнастики для детей. Средства гранта будут направлены на открытие дополнительного зала.

Еще 34 участника программы получили гранты по 500 тыс. руб. Губернатор также отметил, что из предложенных на конкурс проектов и бизнес-идей почти треть поддержаны жюри что «значительно больше, чем в прошлом сезоне».

«Свой бизнес — дело героев» — это часть региональной программы «Герои Оренбуржья», где участникам СВО оказывается помощь в возвращении к мирной жизни, в обучении и социализации.

Андрей Васильев, Ульяновск