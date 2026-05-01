В Ульяновской области введен особый противопожарный режим

В пятницу, 1 мая ГУ МЧС по Ульяновской области сообщило, что в регионе на период с 30 апреля по 11 мая 2026 года установлен особый противопожарный режим.

Ведомство отмечает, что, согласно постановлению правительства региона № 209-П от 28.04.2026 устанавливается запрет на выжигание сухой травы на землях населенных пунктов, а также на землях промышленности, транспорта, связи, обороны и иных землях спецназначения ограничивается пребывание граждан в лесах. Минсельхозу предписывается обеспечить очистку от сухой растительности территорий хранения нефтепродуктов и на землях сельхозназначения, а также обеспечить обустройство противопожарных полос. Органам МСУ также предписано обеспечить удаление сухой растительности и обустройство противопожарных полос, а также организовать круглосуточное патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения.

ГУ МЧС напомнило, что, согласно КоАП, за нарушение требований для граждан предусмотрены штрафы до 20 тыс. руб., при возникновении пожара с порчей имущества и причинением легкого и среднего вреда здоровью — до 50 тыс. руб. (для юрлиц — до 800 тыс. руб.). Если пожар причинил тяжкий вред здоровью или привел к гибели человека, штраф для юрлиц увеличивается до 2 млн руб.

В Самарской области постановлением регионального правительства №229 от 8.04.2026 особый противопожарный режим установлен с 15 апреля до 15 октября 2026 года.

Андрей Васильев, Ульяновск