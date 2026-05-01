В Казани подростков на мопедах привлекли к ответственности за нарушения ПДД

В Казани сотрудники Госавтоинспекции выявили в соцсетях видео с тремя водителями мопедов без номеров, нарушавшими ПДД. Нарушителями оказались подростки 14–17 лет, сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

В отношении двух 17-летних составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Мопеды изъяты и отправлены на спецстоянку.

На 14-летнего подростка оформлены карточки учета нарушений, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних и в учебное заведение. Также протоколы составлены на родителей за передачу управления транспортом лицам без прав.

