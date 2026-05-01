Донские коммунальные службы перешли на усиленный режим перед майскими праздниками

В Ростовской области в период майских праздников все коммунальные службы перешли на усиленный формат работы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Основное внимание уделено аварийным бригадам. Для оперативного реагирования сформировали 1,3 тыс. бригад. В их составе — более 5 тыс. человек, а также 1,7 тыс. ед. спецтехники и 926 резервных источников электроснабжения.

Особый акцент сделан на вывозе мусора. Перед региональными операторами поставлена задача усилить работу и составить дежурные графики. Муниципалитеты контролируют своевременность вывоза мусора.

Обеспечено взаимодействие между муниципальными горячими линиями и экстренными службами. Каждую ситуацию отслеживают до ее полного разрешения. Все обращения фиксируются и немедленно направляются в ресурсоснабжающие и аварийные службы.

Мария Хоперская