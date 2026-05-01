В Ростове-на-Дону изменили правила проезда для грузовых машин

В Ростове-на-Дону введены в эксплуатацию камеры, фиксирующие нарушения правил проезда грузового транспорта. Об этом сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В центральной части населенного пункта завершился очередной этап совершенствования грузового каркаса. Власти приняли решение смягчить действующие ограничения для перевозчиков. Для транспортных средств разрешенной массой от 3,5 до 26 тонн введена норма, согласно которой такой транспорт теперь может проезжать по ряду улиц в центре.

Временные запреты на отдельных въездах сохранены только для самого тяжелого транспорта, масса которого превышает 12 тонн.

Мария Хоперская