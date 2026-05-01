В Ульяновской области профсоюзы отметили Первомай автопробегом

В Ульяновске 1 мая на демонстрацию вышли только члены региональной организации КПРФ, которые прошли по центральной ул. Гончарова к площади Ленина, где провели традиционный митинг. Всего, по данным организаторов, к концу шествия собралось около 600 человек.

Федерация профсоюзов Ульяновской области в этом году шествие трудящихся не проводила (оно не проводится уже пять лет, начиная со времени пандемии COVID-19). Вместо этого, как пояснили «Ъ» в федерации профсоюзов, был организован традиционный первомайский автопробег крупнейших профсоюзных организаций (медики, учителя, автозаводцы и т.д.) по районам Ульяновской области. Утром профсоюзы провели митинг на Соборной площади перед зданием облправительства. Всего с Соборной площади стартовали 72 автомобиля — восемь колонн по восьми маршрутам, которые охватили 12 районов региона. В каждом райцентре проходили митинги в защиту интересов трудящихся.

Андрей Васильев, Ульяновск