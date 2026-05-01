Саратовские власти в два раза увеличили сумму на восстановление МКД от атак БПЛА
Правительство Саратовской области в два раза увеличило сумму средств на восстановление многоквартирных домов после атак БПЛА. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов региона.
Направленная на восстановление МКД сумму выросла на 10 млн руб. Теперь она составляет 19,5 млн руб.
Изначально на эти цели выделяли 5,7 млн руб. В марте этого года сумму увеличили до 9,7 млн. Деньги потратят на ремонт общедомового имущества.