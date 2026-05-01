Саратовские власти в два раза увеличили сумму на восстановление МКД от атак БПЛА

Правительство Саратовской области в два раза увеличило сумму средств на восстановление многоквартирных домов после атак БПЛА. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов региона.

Фото: Нина Шевченко

Направленная на восстановление МКД сумму выросла на 10 млн руб. Теперь она составляет 19,5 млн руб.

Изначально на эти цели выделяли 5,7 млн руб. В марте этого года сумму увеличили до 9,7 млн. Деньги потратят на ремонт общедомового имущества.

