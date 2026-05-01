Стоимость бензина в Ростовской области достигла 68,31 рубля

В Ростовской области продолжают расти цены на топливо. За период с 21 по 27 апреля стоимость бензина и дизеля снова увеличилась, следует из актуальных данных Росстата.

Средняя цена литра бензина в регионе достигла 68,31 руб. против 68,27 руб. неделей ранее. Бензин марки АИ-92 подорожал на четыре копейки до 63,81 руб. за литр. АИ-95 прибавил три копейки и теперь стоит в среднем 70,62 руб.

Самым дорогим остается АИ-98: его цена выросла до 92,72 руб. за литр. Дизельное топливо также показало рост с 73,03 до 73,12 руб. за литр.

Мария Хоперская