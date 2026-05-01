Дагестан направит 84,2 млн рублей на поддержку шерстяной отрасли

Правительство Дагестана сообщило о показателях производства шерсти в регионе. Сейчас объем выпуска превышает 14 тыс. тонн в год. В 2026 году ожидается производство 15,7 тыс. тонн, а в 2027-м — 16,2 тыс. тонн.

Доля шерсти, произведенной в республике, составляет 65% от общего объема в Северо-Кавказском федеральном округе и 36% по стране. На 2026 год на поддержку тонкорунной и полутонкорунной шерсти заложено 84,2 млн руб. субсидий в рамках механизма софинансирования из федерального бюджета. В 2025 году такую поддержку получили 132 сельхозтоваропроизводителя.

В регионе выполняется дорожная карта на 2025–2026 годы, предусматривающая создание промышленного кластера по переработке шерсти. В него вошли 8 предприятий, общий объем инвестиций составил 343,6 млн руб.

Мария Хоперская