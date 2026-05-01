В Таганроге передали военным 16 машин скорой помощи

В Таганроге военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, переданы 16 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Микроавтобусы и легковые машины восстановили на личные средства сотрудников ГБУ РО ГКБСМП Таганрога. Ремонтные работы на безвозмездной основе выполнили сотрудники ООО «АвтоМарт-Таганрог».

Сейчас автомобили полностью исправны и готовы к использованию в зоне проведения СВО.

