В Таганроге передали военным 16 машин скорой помощи
В Таганроге военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, переданы 16 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Правительство Ростовской области
Микроавтобусы и легковые машины восстановили на личные средства сотрудников ГБУ РО ГКБСМП Таганрога. Ремонтные работы на безвозмездной основе выполнили сотрудники ООО «АвтоМарт-Таганрог».
Сейчас автомобили полностью исправны и готовы к использованию в зоне проведения СВО.