В Татарстане на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске выделили 1,33 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане на профилактику ВИЧ направят 1,3 млн рублей

Из этой суммы 54% обеспечит федеральный бюджет, еще 46% — бюджет Татарстана.

С 1 июня по 15 декабря необходимо провести не менее 1000 экспресс-тестирований на ВИЧ, консультировать, а также информировать и мотивировать к обследованию группы риска.

