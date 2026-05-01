В Татарстане на профилактику ВИЧ направят 1,3 млн рублей
В Татарстане на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске выделили 1,33 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из этой суммы 54% обеспечит федеральный бюджет, еще 46% — бюджет Татарстана.
С 1 июня по 15 декабря необходимо провести не менее 1000 экспресс-тестирований на ВИЧ, консультировать, а также информировать и мотивировать к обследованию группы риска.