Жителя Дагестана осудили за продажу немаркированной молочки на 3,35 млн рублей

Ногайский районный суд в Дагестане признал жителя села Терекли-Мектеб виновным в обороте продовольственных товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов республики. Дело рассматривалось по пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ.

Подсудимый знал, что приобретает молочную продукцию у предпринимателя, не зарегистрированного в системе мониторинга, и решил сэкономить на издержках легального оборота. С ноября 2022 по май 2024 года мужчина, действуя по доверенности, заключил договоры на поставку немаркированных товаров в ряд учреждений района. Для перевозки он использовал грузовой автомобиль «Пежо Боксер». Общая сумма реализации превысила 3,35 млн руб.

Суд приговорил мужчину к 1,5 года условно со штрафом 30 тыс. руб. Полученные преступным путем денежные средства конфискованы. Автомобиль, признанный средством совершения преступления, также обращен в доход государства. Суд постановил конфисковать либо само транспортное средство, либо другое имущество на сумму, эквивалентную стоимости машины и реализованной продукции.

Мария Хоперская