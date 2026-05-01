У троицкого бизнесмена изъяли незаконный табак и алкоголь на 33 млн рублей

Предприниматель из Троицка предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте немаркированного табака и алкоголя. Полиция изъяла у него продукцию общей стоимостью 33 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Установлено, что бизнесмен реализовывал товар через принадлежащий ему автозаправочный комплекс, а также продавал его жителям Троицка по договоренности. В ходе обыска полиция нашла 150 бутылок высокоградусного спиртного и 250 тыс. пачек сигарет.

Расследование дела завершено, его рассмотрит Троицкий городской суд. Автомобиль, прицеп и недвижимость предпринимателя стоимостью 6 млн руб. арестованы.

Ольга Воробьева