Пожар на пермской промплощадке, атакованной беспилотником, локализован

Пожар на промышленной площадке, которая на днях подверглась атаке БПЛА в Пермском крае, локализован. Об этом сообщил начальник краевого ГУ МЧС России Александр Урусов во время оперативного совещания на месте тушения пожара. «Ситуация непростая, но все наши службы работают слаженно и с полной отдачей», — написал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

По словам главы Прикамья, сейчас на площадке задействованы огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона, а также сводные отряды из Кировской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Всего на тушении пожара работают 415 человек и 113 единиц техники, в том числе от МЧС России 294 человека и 74 единицы техники. Прибывших спасателей разместили в одной из школ Пермского округа.

Дмитрий Махонин написал также, что Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воздуха. Превышений по загрязняющим веществам, по данным губернатора, не зафиксировано. «Угрозы для жителей нет», — указал он.

Об атаке БПЛА на промплощадки региона сообщалось 29 и 30 апреля. Пострадавших и значимых разрушений, по данным правительства региона, нет. Во время действия режима «Беспилотная опасность» вчера работала система оповещения и сирены. Ряд вузов отменили учебные занятия. Аэропорт Перми приостанавливал полеты воздушных судов.