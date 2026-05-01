Гендиректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу стал Героем Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ генеральному директору АО «Мостострой-11» Николаю Руссу, сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте»

Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте»

«Николай Александрович — гордость нашего региона, почетный гражданин Тюменской области, заслуженный строитель России, генеральный директор АО "Мостострой-11" Нацпроектстроя — компании, которая работает в 33 регионах вместе с ближним зарубежьем. Вклад компании в строительство бесценен – это Крымский мост, объекты в олимпийском Сочи и в Тюменской области»,— написал господин Моор.

АО «Мостострой-11» работает на рынке строительных услуг с 1975 года. Входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний "Нацпроектстрой"». Среди ее направлений деятельности: производство строительных материалов, проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры.

Николай Руссу окончил в 1981 году Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности мосты и транспортные тоннели. В 2008 году избран акционерами генеральным директором ОАО «Мостострой-11», которым руководит до сих пор. Кроме того, он занимает должность первого заместителя генерального директора ГК «Нацпроектстрой» по производству.

