Суд признал законной выплату 34,8 млн рублей в пользу юриста пермских аптекарей

Арбитражный суд Московского округа отказал конкурсному управляющему ООО «Годовалов» в признании незаконной сделки между должником и адвокатским бюро «Такс Комплаенс». Из материалов дела следует, что между обществом и юрфирмой было заключено соглашение на представление интересов заказчика по судебному спору с ФНС. ООО «Годовалов» пыталось оспорить выводы проверки налогового органа, в результате которой обществу было начислено свыше 796 млн руб. В результате суды в удовлетворении указанных требований о признании решения о налоговом правонарушении недействительным отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению управляющего, сделка с юрфирмой была заключена на нерыночных условиях с аффилированным лицом по завышенной цене. Всего юристы получили за оказание услуг более 34,8 млн руб., что привело к нарушению интересов кредиторов. Стоимость работ фирмы управляющий оценил в 6,35 млн руб. Первая инстанция в удовлетворении требований о признании сделки недействительной отказала, но Девятый арбитражный апелляционный суд это решение отменил и удовлетворил их. В основу решения апелляция положено заключение судебной экспертизы о стоимости услуг. Средства суд решил взыскать с адвоката фирмы Михаила Бегунова.

Оспаривая это решение в кассации, адвокат указал, что эксперт рассчитывал стоимость услуг, руководствуясь устаревшей информацией. Это привело к применению неверной методики расчета. Также он отметил, что в ходе процесса налоговые претензии к ООО «Годовалов» были снижены на сумму в девять раз превышающую вознаграждение юриста. В итоге кассация оставила в силе решение первой инстанции.

Напомним, ООО «Годовалов» контролировалось предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым, которые развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней структуры обанкротились.