В Аксайском районе 16-летний питбайкер пострадал, врезавшись в иномарку

В Аксайском районе 16-летний питбайкер пострадал в ДТП. Авария произошла вечером 30 апреля по пути из поселке Щепкин в Ростов-на-Дону, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, подросток не справился с управлением спортивным инвентарем, из-за чего врезался в стоявший Daewoo. Несовершеннолетний питбайкер получил травмы.

Детальные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Мария Хоперская