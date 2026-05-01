В Татарстане сумма просроченной задолженности за газ на 1 апреля превысила 219 млн руб., увеличившись за год на 722 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане долги за газ выросли до 219 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

При этом долг за электроэнергию снизился на 18 млн руб. и составил 12 млн руб.

Задолженность управляющих компаний за тепловую энергию перед «Татэнерго» выросла на 21 млн руб. и достигла 257,8 млн руб.

Анна Кайдалова