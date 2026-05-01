В Татарстане в I квартале этого года выручка от реализации сельхозпродукции составила 50 млрд руб., из них 35 млрд руб. (69%) пришлось на животноводство. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

В первом квартале этого года в Татарстане реализовали сельхозпродукции на 50 млрд

В первом квартале этого года в Татарстане реализовали сельхозпродукции на 50 млрд

Выручка от продажи скота и птицы в республике составила 15,7 млрд руб., яиц — 2,6 млрд руб.

Сообщается, что в этом году продолжается строительство и модернизация животноводческих комплексов: введены три молочных комплекса на 3,8 тыс. голов, реализуются 19 инвестпроектов на 20,6 тыс. коров. Общий ожидаемый прирост производства молока составляет 100 тыс. тонн.

Также в ходе весенних сельхозярмарок реализовано продукции на 643 млн руб., включая 661 тонну мяса, 760 тонн овощей, 135 тонн молока и 217 тонн сахара.

